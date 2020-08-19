Korona enfeksiyonunda beklenen artış

Yaz ayında vaka sayısının 100’ün altına inmesi hedeflenirken, Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte beklenen tablo gerçekleşmedi. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre hem yeni vaka sayısı hem yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı Mayıs’ın ikinci yarısına göre artış gösterirken, ülke genelinde Haziran’dan bugüne kadar günlük vaka sayısında maalesef artış devam etmektedir.

Yeni normalleşme denilen sürece girilirken, toplum olarak ‘virüs bitti, her şey normale döndü’ yanılgısına düşüldü. Maske ve sosyal mesafede uyarılarına rağmen aksaklıklar yaşanmaya devam ediliyor. Düğün, asker uğurlama, taziye, hasta ziyareti gibi bazı alanlarda sıkıntılar yaşanmaya devam ediliyor. Özellikle 20-30 yaş arasındaki gençler virüsten etkilenmeyeceklerini düşünüyorlar ama bu son derece yanlış bir algı.

Sosyal mesafe ve maske kuralları AVM’ye girilirken uygulanıyor taziye evinde veya misafir ağırlarken uygulamadığı noktada sıkıntılar baş gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarının her alanda uygulanması gerektiğini öğrenilmediği sürece vaka sayılarında artış görülmeye devam edilecek.

Sonbaharda solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!

Her toplu ortamın riskli olduğu unutulmamalıdır. Mesafe ve maske kuralına uyulmadığı noktada ciddi sıkıntılar yaşanmaya devam edilecek. Uygulanması gereken kurallar aslında oldukça basit, maske takılıp, insanlarla arada 1,5 metrelik bir mesafe bırakılacak. Büyük şehirler salgını yönetme açısından ciddi engeller çıkartıyor.

Sonbahar, solunum yolu enfeksiyonları için riskli bir mevsimdir. Önümüzdeki iki aylık süreci iyi değerlendirip, sonbaharda başlayacak olan grip sezonuna hazırlıklı olunması gerekiyor. Grip sezonu başladığında, tablo daha kötüye gidebilir.

Risk grubu içindeki kişilerin influenza ve zatürre aşıları yaptırmaları COVID-19 virüsüne karşı da koruma sağlar. Bunun yanı sıra hasta insanlarla temastan kaçınmak; gözlere, ağza ve buruna dokunmamak; muhtemelen kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek ve dezenfekte etmek; elleri sık sık sabun ve suyla yıkamak da alınabilecek ilave tedbirler arasındadır.