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Korkutan açıklama geldi: Üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı yok!

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 17:57 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 17:57

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı aşılamayla durdurmaya yetecek kadar aşının bulunmadığını belirtti.


Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yeni Kovid-19 vakası  sayılarının arttığını ve mutasyon türlerinin oranının yükseldiğini söyledi.
 
Salgının üçüncü dalgasının içinde olunduğunun altını çizen Spahn,  "Önümüzde çok zorlu haftalar var." uyarısında bulundu.
 
Spahn, salgından çıkmak için aşı uygulamasının önemine değinerek,  "Gerçek bir durum değerlendirmesi yaptığımızda, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı  tek başına aşılama ile durdurmaya yetecek kadar aşı bulunmuyor." ifadesini  kullandı.
 
AB'nin siparişlerinin güvenilir şekilde ulaşması durumda bile risk  gruplarının tamamen aşılanmasının birkaç hafta süreceğini aktaran Spahn, bu  grupların da aşılanmasıyla tedbirlerin gevşetilmeye başlanabileceğini kaydetti.
 
Avrupa İlaç Ajansının (EMA) dün AstraZenca aşısının güvenilir ve  faydalarının risklerinden fazla olduğu yönünde karar aldığını anımsatarak,  Almanya'da bugünden itibaren bu aşı ile aşılamaya devam edileceğini söyledi.
 
Toplantıya katılan Robert Roch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars  Schaade de yeni Kovid-19 vakalarının özellikle 15-49 yaş arasındakilerde hızla  arttığını belirtti.
 
Schaade, yoğun bakımdaki hasta sayısın 2 haftadan beri düşmediği  bilgisini paylaşarak, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de hala yüksek seviyede  seyrettiğini kaydetti.
 
RKi tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 17  bin 482 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı  2 milyon 629 bin 750'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 226 kişi  yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 74 bin 358'e çıktı.
 
Almanya'da dün 90 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka  sayısı bugün 95,6'ya yükseldi. 19 Şubat'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen  yeni vaka sayısı 56,8 olarak tespit edilmişti.
Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri  toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste  100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert  tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.
 
Almanya'da haftalık yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşmüş,  şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un  mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
 

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