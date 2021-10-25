Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faiz oranları

Ev sahibi olmak isteyenler uzun süredir bekliyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyordu. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi faiz oranları ile ilgili ortak açıklama yaptı. Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. Yeni faiz oranları yarından itibaren geçerli olacak.

Konut kredisi faiz oranları düşürüldü. Ev sahibi olmak isteyenler için güzel haber kamu bankalarından geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada yarından itibaren konut kredisi faiz oranlarının düşürüleceği duyuruldu.

Bankalar tarafından yapılan ortak açıklamada; Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." denildi.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI ŞU AN NE KADAR?

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı şu anda yüzde 1.37

Halkbank konut kredisi faiz oranı şu anda yüzde 1.38

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı şu anda yüzde 1.37