Komşunun oğlu numarasını broşüre bastırıp dağıttı! İlişki için...

Anne ve babasının komşularıyla olan ilişkilerine sinirlenen genç adam, komşusunun eşine ait kişisel bilgileri ve telefon numarasını broşüre bastırarak İstanbul sokaklarında dağıttı. Dağıttığı broşürlere ‘Para karşılığında cinsel ilişkiye girilir’ yazısını bastırarak dağıtan öfkeli genç yakayı ele verince hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya'da yaşayan N.D., isimli genç kadının kullandığı telefona tanımadığı kişiler tarafından mesajlar ve aramalar gelerek cinsel ilişkiye girmek için teklifler gelmeye başladı. Neye uğradığına şaşıran genç kadın telaşa kapılarak durumu eşi S.D.'ye anlattı. Gelen aramalara cevap veren S.D. numarayı nereden bulduklarını sorduğunda şok geçirdi.

KOMŞUSUNUN EŞİNİN NUMARASINI BROŞÜRLERE BASTIRIP DAĞITTI

Telefonla arayan kişiler söz konusu cep telefonu numarasının İstanbul 'da sokaklarda dağıtılan broşürün üzerinde bulunduğunu ve broşürde, 'Düzgün diri m.. N. hatun ile sabaha kadar ateşli bir gece geçirmek için arayın' şeklinde yazı ile birlikte telefon numarasının paylaşıldığını öğrendi. Eşinin kişisel cep telefonu numarasını cinsel ilişki amacıyla İstanbul'da broşürlere bastırarak dağıtan kişileri araştıran S.D., komşularının İstanbul'da yaşayan oğlulları E.A., olduğunu tespit etti.

"AİLEMDEN UZAK DURUN YOKSA.."

Mağdur çift skandal durumu E.A.'ya sorduklarındaysa karı-koca olara ailesiyle irtibatı kesmelerini aksi takdirde daha kötü şeyler olacağı şeklinde cevap aldılar. S.D., eşinin telefon numarasını broşürlere bastıran E.A., hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık şüpheli E.A., hakkında soruşturma başlattı.

5 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan E.A., söz konusu mesajları kendisinin attığını, S.D.'nin ailesinden uzak durmasını istediğini ancak dağıtılan el broşürlerinin kendisi tarafından basılıp dağıtılmadığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda E.A., hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma', 'Basit Tehdit' ve 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak' suçları kapsamında 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (Sabah)