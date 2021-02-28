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KKTC'de koronavirüs tedbirleri gevşetilmeye devam ediyor

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 0:12 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 0:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Mart itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde bir ileri aşamaya geçilecek.


KKTC'de yerel Kovid-19 vakalarında görülen düşüşün ardından 22 Şubat  itibarıyla başlayan kademeli açılım süreci hızlandırılıyor.
 
KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan  kararları açıkladı.
 
Buna göre, 1-8 Mart'ta 21.00-05.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma  yasağı olacak
 
1 Mart itibarıyla hafta içi marketler 08.00-20.00 arasında açık  olacak.
 
Cumartesi günleri market, fırın, kasap, benzin istasyonu, eczaneler,  restoranların paket servisleri ve açık pazarlar hizmet verebilecek, pazar günler  ise sadece eczane, fırın ve benzin istasyonları açık olacak.
 
Restoran, kafe, büfe ve benzeri hizmetler yalnızca paket servis,  online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet verebilecek, giyim sektöründe ürün  denemeleri yapılamayacak.
 
Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları,  nişan-düğün salonları, bar, meyhane, kahvehane, kafeterya, kapalı çocuk oyun  alanları ile spor salonları ve halı sahalar kapalı olacak.
 
Vaka sayıları daha az olan Lefke, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa  ilçelerine, zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden geçişler, İlçe  Emniyet Kurullarının denetiminde yapılacak.
 
8 Mart'a kadar tüm okullarda eğitim online olarak devam edecek.
 
KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet  eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test  sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik  geçiş yapabilecek.
 
Cenazelere sadece birinci derece yakınlar katılabilecek
 
 Son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve  Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları KKTC'de  bulunan kişiler, 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye giriş  yapabilecek.
 
Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile  yapılmasına karar verilmiştir.
 
Kademeli açılma kararları çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik  salonlarında görev yapan kişilerin taranması amacıyla 3 Mart'a kadar PCR  testlerini yaptırmaları gerekecek.
 
1 Mart itibarıyla açık pazarların, Kovid-19 tedbirlerine uyulması  koşuluyla, kurulmasına karar verildi.
 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüs kademeli
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