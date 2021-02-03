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KKTC'de koronavirüs kapsamında "kapanma kararı" uzatıldı

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 20:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlükte olan ve ülke genelini kapsayan "kapanma kararı" uygulaması, 10 Şubat saat 23.59'a kadar uzatıldı.


KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı  Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının Bakanlıkça  uygulanmasına karar verildi. Yeni kararlar, Başbakan Ersan Saner tarafından  açıklandı. Buna göre, KKTC genelinde uygulanan tam kapanma kararı, artan yerel  Kovid-19 vakaları nedeniyle 10 Şubat saat 23.59'a kadar olacak şekilde uzatıldı.  Bu süreçte eczane, benzin istasyonu, banka, fırın, manav, kasap ve market gibi  temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların  tedarikçileri, 06.00-19.00 saatlerinde açık kalabilecek.
 
Online eğitime devam edilmesine karar verildi
 
Vatandaşların açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet  kurullarından izin almaları ve ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri  gerecek. İlçeler arasında ise giriş-çıkışların durdurulmasına karar verildi.
 
17 Şubat'a kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve  orta eğitimde yüz yüze eğitimleri (dershane, etüt, özel dersler ve kurs  faaliyetleri de dahil) durduruldu ve online eğitime devam edilmesine karar  verildi.
 
Son 14 günde Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da  bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin, 14  gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilecek.
 
Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların  katılımı ile yapılmasına karar verildi. KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum  kesiminde çalışan kişilerin geçişleri bir sonraki karara kadar karantinaya tabi  olacak.
 
Alınan kararlar, 9 Şubat'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince  yeniden değerlendirilecek.
 
Ekonomik destek paketi açıklandı
 
Başbakan Saner, Kovid-19 nedeniyle "Ekonomik Destek Paketi" de  açıkladı. Buna göre, 2020'den kalan ve hükümetin mükellefiyetinde olan 1500  liralık ücret destekleriyle, en fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2000  liralık destekler, 5 Şubat'ta ödenecek ve ödemelerin tamamı 33 milyon lira  olacak.
 
2020'de yaklaşık 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği,  2021 Şubat'tan geçerli olmak üzere hazirana kadar yine en az 60 bin kişiyi  kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edecek.
 
İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulunca kısmi sokağa çıkma yasağının  uygulandığı dönemde, en fazla etkilendiği tespit edilen  işletme çalışanlarına,  işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla 1500  lira olacak şekilde destek ödemesi yapılacak. Bu dönemde günübirlik çalışarak  geçinen ve işsiz kalan sosyal yardım kapsamındaki hane halkına, 2020'de yapılmış  yardımlara hükümet tarafından yüzde 25 artış yapıldı. Buna göre, şubat, mart ve  nisan olmak üzere 3 ay boyunca devam edecek yardımlar, tek kişi olanlara 1125  lira, evli veya bakmakla yükümlü çocuğu olanlara 1500 lira ödenecek.
 
Daha önce açıklanan kredi paketleriyle 3 bin 250 kişiye toplam 1  milyar 150 milyon lira Kredi Garanti Fonu (KGF) ve faiz destekli kredi  kullandırılırken, 2021'de daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış  turizm taşımacıları için 15 milyon lira, diğer küçük esnaf, tarım ve hayvan  yetiştiricileri için 105 milyon lira tutarında yeni bir kredi paketi uygulamaya  konulacak.
 
Söz konusu paket kapsamında, her bir işletmeye 120 bin liraya kadar  kredi imkanı sağlanabilecek. Kredi, ilk yılı ödemesiz, 4 yıl vadeli ve yüzde 15  faiz oranıyla kullanılabilecek.
 
Salgın nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların  aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon  lira Kovid-19 desteği de verilecek.

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