Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı dava ertelendi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ertelene davanın bir sonraki duruşmasında Tatlıtuğ'un babası tanık olarak dinlenecek.

Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı da katıldı.

Söz verilen İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

'CORONA VİRÜS NEDENİYLE TANIKLARIMIZI HAZIR EDEMEDİK'

Sanık Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz ise, "Biz tanık olarak dinletmek istediğimiz kişileri corona virüs salgını, yaşlı olmaları ve İstanbul dışında bulunmaları nedeniyle bu celse hazır edemedik. Mümkünse tarafımıza kısa bir süre verilmesini, tanıklarımızı dinlettikten sonra dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

TATLITUĞ'UN BABASI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme hakimi, sanık Tatlıtuğ'un avukatına tanıklarını hazır etmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un babası Erdem Tatlıtuğ'un mali işlerine baktığı gerekçesiyle bir sonraki celse duruşmada tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibariyle Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi.

İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı ifade edildi.