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Kıvanç Tatlıtuğ'dan koronavirüs önlemi! 750 bin TL...

26 Şubat 2021 Cuma - 16:14 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 16:14

'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un, koronavirüs salgını nedeniyle setin tahsis ettiği karavan yerine kendi aracın kullanmayı tercih ettiği iddia edildi.


Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile kamera karşısına geçtiği 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimlerinde koronavirüse karşı özel önlem aldığı konuşuluyor. Tüm dünyaya kabus gördüren salgına karşı tedbiri elden bırakmayan yakışıklı oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor.
 
Akşam gazetesinden Recep Aslan'ın haberine göre; doğa tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda 750 bin TL'ye satın aldığı karavanını sette her gün hazır tutuyor.
 
 
Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor. Özel olarak aracını dezenfekte ettiren 37 yaşındaki oyuncu, defalarca koronavirüs testi yaptırarak virüsün olası yayılmasını engellemeye çalışıyor.
 
İZMİR'DEN TUZLA'YA TAŞINDILAR 
 
Dijital platformda yayınlanacak dizinin çekimleri İzmir'den İstanbul'a taşındı. Foça'da çekimlerine başlanan bilim kurgu türündeki dizinin seti, Tuzla Tersanesi'ne kuruldu. 2021 yılında yayınlanması planlanan yapım, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikâyesini konu alıyor.
 
 
Setten ilk görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı diziden yeni kareler de izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Yeni fotoğraflarda; Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'ye, yönetmen Tolga Karaçelik'in de eşlik etmesi dikkat çekmişti.
 

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