Kış lastiği ne zaman takılır, kış lastiği uygulaması 2021 ne zaman başlıyor? Kış lastiği takma tarihi, kış lastiği fiyatları ve takmama cezası!

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulanması zorunlu olan kış lastiği zorunluluğun başlayacağı tarih, havaların soğuması ve kimi yerde kar yağışlarının başlamasıyla gündeme geldi. İşte kış lastiği takma tarihi, kış lastiği fiyatları ve takmama cezası!

Kış lastiği ne zaman takılır? Sorusu soğuk havanın kendisini iyice hissettirmesiyle gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte kış lastiği takma tarihi, kış lastiği fiyatları ve takmama cezası!

Kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama 1 Nisan'da sona erecek.

Kış lastiği takmama cezası

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra ekipler kurala uymayan sürücülere para cezası kesiyor. Uymayanlara uygulanacak olan ceza ise 776 lira olacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Kış lastiği neden zorunlu?

Tüm bunların yanı sıra kış lastiği özellikleri arasında 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuş ve yüksek oranda güvenlik sağlıyor.

Kış lastiği fiyatları

Kış lastiği fiyatları kullanılan araca, lastiğin markasına göre değişir. 368 liraya kış lastiği bulunabildiği gibi 2 bin liraya da kış lastiği bulunur.