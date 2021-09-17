Kiralık ev arayanları ilgilendiren flaş gelişme! Yüzde yüz arttı, neredeyse imkansız

Kiralık ev arayan binlerce kişiyi ilgilendiren flaş gelişme! İstanbul’da kiralar yüzde yüz arttı. Depozito fiyatları cep yakıyor. Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Ataşehir... Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dönüşü, kentsel dönüşüm ve son zamanlarda inşaat sektörünün durması yoğunluğu artırdı. Kimse kiralık daire bulamıyor. Yeni evlenen bir çiftin, 3 bin ile 5 bin lira aralığında oturacağı bir ev bulması ise hemen hemen imkansız. Uygun fiyata bulunan kiralık evler de oturulacak gibi değil.

İstanbul’da son günlerde kiralık evlerde yüzde yüze yakın bir artış söz konusu oldu. Buna rağmen kiralık daire bulmak neredeyse imkansız. Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz, Beşiktaş , Fatih, Kadıköy ve Ataşehir ’de emlak çıları gezerek kiralık ev aradı. Yeni evlenecek bir çift gibi 3 bin TL ile 5 bin TL gibi bir fiyat aralığı belirleyen Yılmaz, ne kendi belirlediği fiyat aralığında ne de farklı bir fiyatta kiralık daire bulamadığını aktardı. İşte İstanbul’daki kiralık evlerde son durum:

Emlakçıların vitrinlerinde kiralık daire ilanlarının dahi olmaması dikkat çekerken, girdiğimiz hemen tüm emlakçıların vitrininde sadece satılık daire ilanları vardı. Gün boyu konuştuğumuz emlakçıların hemen hepsi, kira taleplerinin çok olduğunu ancak bu talepleri karşılayamadıklarını söyledi. Kiralık ev bulunmamasının sebebini de, yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dönüşüne, kentsel dönüşüm ve son zamanlarda inşaat sektörünün durmasına bağladılar.

HEMEN KAPILIYOR

Fatih’te girdiğimiz bir emlakçıda da, yeni evlenecek bir çift olduğumuzu ve kiralık ev aradığımızı söylediğimizde duyduğumuz ilk şey, ‘Şu an buralarda bulmanız çok zor’ oldu. Boşalan dairelerin geldiği gibi gittiği söyleyen emlakçı, “Elimizde şu an sadece bir tane kiralık daire var ama o da size pek uygun değil. Doğal gazı yok ve yatak odası bir bütün şeklinde odaya sığmaz. Eğer diyorsanız bu şekilde idare ederiz. Size hemen verebiliriz. 2 bin TL kira 4 bin TL ise depozito” dedi.

İRANLILAR ARTTI

Beşiktaş’ta gezdiğimiz emlakçılarda da ne yazık ki kiralık bir ev bulamadık. Son birkaç ay içindeki tüm dairelerin öğrenciler tarafından tutulduğunu söylediler. Fiyatların neden bu kadar arttığını sorduğumuzda ise talebin artmasıyla birlikte ev sahiplerinin de kiraları artırdığını belirttiler.

Talebin bu kadar artmasının bir nedeni de, pandemi nedeniyle öğrencilerin yurt yerine evleri tercih etmesi olarak açıkladılar. Ataşehir’de girdiğimiz bir emlakçı ise bu yıl çok fazla İranlının ev kiralığını söyledi. Öğrenci olup olmadıklarını sorduğumuzda da birçoğunun öğrenci olmadığını söyledi. Kadıköy’deki emlakçılar da, ellerinde kiralık daire olmadığını söyleyip benzer açıklamalarda bulundu.

NUMARAMIZI BIRAKTIK

Girdiğimiz tüm emlakçılara yaklaşık 2 ay sonra evleneceğimizi ancak günlerdir ev bulamadığımızı söylediğimiz de, numaramızı alıp uygun ev olduğunda direkt bizimle iletişime geçeceklerini söylediler. (Milliyet)