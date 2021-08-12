Kiralar uçuşa geçti! 3-500 TL olan ev 8.500 lira oldu... Kiracılara kritik uyarı: Bekleyin

Kiralar özellikle büyükşehirlerde el yakıyor. Kiralık ev fiyatları ikiye, üçe katlanmış durumda. Mülk sahipleri kiraların yükselmesi nedeni ile kiracı çıkarma yolunu seçiyor. Kiracılar ise ev bulmakta zorlanıyor. Fiyatların astronomik oranda yükselmesinden emlakçılar da şikayetçi. İstanbul’da son zamanlarda ev kiralarındaki artış emlakçıları dahi şaşırtma noktasına geldi. Bazı semtlerde ya ev bulunamıyor ya da bulunan evlerin kiraları ‘keşke bulmasaydık’ dedirtiyor. Kentin gözde ilçelerinden Beşiktaş’ta kira fiyatları birkaç ay içinde neredeyse iki katına çıktı. CNN TÜRK’ten Samet Güner ve Yasin Kamaloğlu’nun özel haberi.

İstanbul’da yükselen kira fiyatları haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle yaz döneminde kiralık ev bulmanın zorluğuna dikkat çeken emlak çılar ellerinde talep kadar portföy olmadığını söylüyor. Kiralık konutların talepten az olması fiyatların artmasına neden oluyor.

BEŞİKTAŞ’TA KİRALAR UÇTU

Ümraniye, Ataşehir bölgesinde kira artışları yüzde 30’u bulurken İstanbul ’un gözde semtlerinden Beşiktaş ’ta ise kiralar deyim yerindeyse uçuşa geçti. Semtteki daireler birkaç ay öncesine göre neredeyse iki katı fiyata kiralanıyor.

“İki ay öncesine kadar ortalama 3-500 4.000 TL’den kiraya verdiğim bir daire şu anki rakamlarda 8 bin- 8.500 TL civarlarında.”

EV SAHİPLERİNDEN PAŞA GÖNÜL KRİTERLERİ

Normal şartlarda binanın özelliklerine göre değer biçildiğini altını çizen emlak danışmanları son dönemde böyle bir kriterin kalmadığını söylüyor:

“Ev sahibi ben bu fiyattan kiralamak istiyorum diyor siz de ona bir şey diyemiyorsunuz, çünkü talep de var”

Uzmanlar ev arayanlara kiralama sürecinde acele etmemelerini öneriyor:

"Arayışlarını eylülden sonraya yayarlarsa daha çok alternatifimiz olacaktır ve onların da daha çok seçeneği olacaktır.”