Kiralar uçuşa geçti! 3-500 TL olan ev 8.500 lira oldu... Kiracılara kritik uyarı: Bekleyin

İstanbul’da yükselen kira fiyatları haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle yaz döneminde kiralık ev bulmanın zorluğuna dikkat çeken emlakçılar ellerinde talep kadar portföy olmadığını söylüyor. Kiralık konutların talepten az olması fiyatların artmasına neden oluyor.
BEŞİKTAŞ’TA KİRALAR UÇTU
Ümraniye, Ataşehir bölgesinde kira artışları yüzde 30’u bulurken İstanbul’un gözde semtlerinden Beşiktaş’ta ise kiralar deyim yerindeyse uçuşa geçti. Semtteki daireler birkaç ay öncesine göre neredeyse iki katı fiyata kiralanıyor.
“İki ay öncesine kadar ortalama 3-500 4.000 TL’den kiraya verdiğim bir daire şu anki rakamlarda 8 bin- 8.500 TL civarlarında.”
EV SAHİPLERİNDEN PAŞA GÖNÜL KRİTERLERİ
Normal şartlarda binanın özelliklerine göre değer biçildiğini altını çizen emlak danışmanları son dönemde böyle bir kriterin kalmadığını söylüyor:
“Ev sahibi ben bu fiyattan kiralamak istiyorum diyor siz de ona bir şey diyemiyorsunuz, çünkü talep de var”
Uzmanlar ev arayanlara kiralama sürecinde acele etmemelerini öneriyor:
"Arayışlarını eylülden sonraya yayarlarsa daha çok alternatifimiz olacaktır ve onların da daha çok seçeneği olacaktır.”