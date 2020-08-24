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Kestiği ağacın altında can verdi!

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:01 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 18:01

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Kabaklı Mahallesi'nde Cemil Soycan (56) kestiği  ağacın altında kaldı.
 
Ağır yaralanan Soycan, sağlık ekipleri tarafından Salıpazarı Devlet  Hastanesine kaldırıldı.
 
Soycan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Samsun Ayvacık ağaç
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