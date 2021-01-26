KDV, kredi, vergi... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Halkbank’ın esnafa kullandırdığı kredilerin taksitleri 6 ay ötelendi. Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan 122 bin işyerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamesi de ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2.5 milyon esnafa nefes aldıracak düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında işyeri kapanan esnafa nefes aldıracak iki düzenleme yürürlüğe girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla salgın tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen işyerleri için mücbir sebep kararı alındı, esnafın vergi ödemeleri ertelendi. Erdoğan, esnafın Halkbank kredilerinin taksitlerinin de 6 ay süreyle ötelendiğini duyurdu.

MÜCBİR SEBEP KARARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) vergilere ilişkin tebliği dün Resmi Gazete 'de yayımlandı. Tebliğ ile, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen ya da durdurulan sektörlerde mücbir sebep hali ilan edildi.

İŞTE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Son dakika haberinin ayrıntılarına inildiğinde ise düzenleme kapsamında kapatılan işletmelerin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Bu işyerleri 1 Aralık 2020'den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, e-defter beyannamelerini vermeyecek, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecek. Böylece 122 bin işletme nefes aldı. Bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

GİB, konuya ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösterenlerin mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.

26. GÜN SONUNA ERTELENDİ

Duyuruda, kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar ertelendi.

AY SONUNA UZATILDI

Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere, bunların verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren, sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.

KREDİ ÖDEMELERİNE 6 AY ÖTELEME

Mersin, Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Başkan Erdoğan esnaf ve sanatkârları rahatlatacak bir karar daha açıkladı. Erdoğan "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin, 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir" dedi.

BAKAN ELVAN: VERGİLERİ ERTELEDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini yayınladığımız tebliğ ile erteledik" dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin 1 Ocak-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin erteleneceğini bildirdi.

İŞTE ÖRNEK:

GİB, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine ara veren, gelir ve katma değer vergisi mükellefi bir işletme için erteleme süresi örnekle anlattı. Örnek işletmenin faaliyetine 5/3/2021 tarihinde faaliyetine başlaması uygun görülürse beyan ve ödeme süreleri şöyle olacak:

* Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacak.

* İşletmenin mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona erecek.

* 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin "Form Ba-Bs" bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilecek. (Sabah)