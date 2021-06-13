KDK’den ASM için tavsiye!

KDK, iki bakanlığın ASM'lerdeki iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin giderilmesi için devreye girmesini tavsiye etti. Kamu Denetçiliği Kurumu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm sorumluluğun aile hekimine yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aile sağlığı merkezlerinde risk analizleri yapılarak gerekli tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir sağlık çalışanının başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aile sağlığı merkezlerinde (ASM) iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk analizleri yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.

KDK'nin kararına göre, bir sağlık çalışanı, başvurusunda Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla aile hekimliklerinde alınan önlemlerin salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için yetersiz olduğunu savundu.

Salgın süreci ve öncesinde aile sağlığı merkezlerinde gerek çalışma ortamı gerekse çalışanlar için yasa gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığını ve sağlık çalışanlarının güvensiz ortamda çalıştırıldığını öne süren başvurucu, il sağlık müdürlüğünden Kovid-19 nedeniyle değişen şartları göz önünde bulundurarak temizlik personelinden hekimlerine kadar herkes için güvenli iş ortamı sağlanmasını talep etti.

Ancak il sağlık müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia eden başvurucu, talebini KDK'ye iletti.

Başvuruyu inceleyen KDK, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiğini hatırlattı.

İlgili mevzuat uyarınca aile hekiminin "işveren" olabileceğinin düzenlendiğine işaret edilen kararda ancak idarenin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki tüm sorumluluğu aile hekimine yüklemesinin hakkaniyete aykırı olduğu kaydedildi.

Değerlendirmesinin ardından KDK, ASM'lerde risk analizlerinin yapılması ve analiz sonuçlarına göre ne gibi tedbirler alınacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerinde incelenerek belirlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurum, alınacak tedbirler kapsamında gerekli işlemlerin yapılması için her iki bakanlığa da kararın gönderilmesini kararlaştırdı.