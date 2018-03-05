06 Mart 2018 Salı
İSTANBUL 
13°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.946 0.07 EURO 4,7010 0.02
USD 3,8120 0.09 ALTIN 161,540 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Katliam sürüyor! 38 kişi daha hayatını kaybetti!

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 19:02 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 19:21

Esed rejiminin ve destekçilerinin Doğu Guta'daki farklı yerleşim yerlerine bugün düzenledikleri saldırılarda toplam 38 sivil hayatını kaybetti


Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese  rağmen abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da bugün düzenlediği saldırılarda 38  sivil yaşamını yitirdi. 
 
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen  bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nın ateşkes kararı ve ardından  Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak  şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
 
Rejim güçleri ve destekçileri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında  tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye Beyt  Sava, Kefer Batna, El Aşari ve Misraba beldesine sabah saatlerinden hava ve kara  saldırıları düzenledi.
 
Cisrin beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 11 sivil yaşamını  yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er,  Al Aşar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekçilerinin hava ve  kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.
 
Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da  bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 38 oldu.
 
Esed rejimi, Duma ilçesine sabah saatlerinden bu yana çok sayıda hava  saldırısı düzenledi. Rejimin saldırılarından birinin Duma'daki Birleşmiş  Milletler'e (BM) bağlı yardım konvoyundan gelen malzemelerin dağıtılması  sırasında olduğu ve buradaki 2 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırılar  sonucu yaralanan çok sayıda sivil ise kaldırıldıkları sağlık merkezlerinde tedavi  altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından  endişe ediliyor.
 
Son 15 günde 794 sivil yaşamını yitirdi
 
Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin,  muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-4 Mart tarihlerinde düzenlediği  hava ve kara saldırılarda 756 sivil hayatını kaybetmişti.
 
Bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da son  15 günde ölen sivillerin sayısı 794'e yükseldi.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı.
 
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan  edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 

ETİKETLER

Esad Esad rejimi çok sayıda ölü Doğu Guta
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.