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Kargocuyu yumruklayıp öldürmüştü! Tutuklandı

AA/DHA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 22:11 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 22:11

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.


Bir kargo firmasında çalışan Mehmet Ali İbin'i kargo teslimatı  sırasında darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tayfun Ş.  emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Tayfun Ş. ifadesinin  alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi  hakimliğe sevk edildi.
 
Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Tayfun Ş, kız arkadaşı  için ayakkabı siparişi verdiğini anlatarak, "1,5 hafta önce kargocu bizi  arayarak, paketi şubeden almamız gerektiğini söyledi. Dükkanımın adresini tarif  edip bırakmalarını istedim. Getirmediler. Tekrar kargocu ile görüştüm. Adresin  eksik olduğunu söyledi. Ben de yine adresi tarif ettim. Ama kargocu küfürlü  konuşmaya başladı. Bir kız arkadaşın, bir sen arıyorsun' dedi. Bunun üzerine  'tamam ben geliyorum' dedim." ifadelerini kullandı.
 
Bunun üzerine aracın yanına giderek şoföre paketinin olduğunu  söylediği sırada kargocunun yanına geldiğini anlatan şüpheli Tayfun Ş, "Bana 'bak  kargonun üstünde ne yazıyor. Sen kör müsün?' dedi. Ben de adresime ilişkin  açıklamalar yaptım ama beni itekledi. Agresif davrandı. Kargoyu bana teslim  ederken yine elimi itekleyince refleks olarak ben de bir tane vurdum. O da geri  çekilince ayağı takıldı ve düştü. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince  alıp hastaneye götürdüm." şeklinde beyanda bulundu.
 
Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tayfun Ş'nin, üzerine atılı  suçtan tutuklanmasına karar verdi.
 

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Çekmeköy kargo öldürme
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