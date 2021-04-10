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Karavanlarla ilgili önemli karar!

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:00 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:00

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.


KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye  kararı verdi.  Alınan bilgiye göre, çekme karavan sahibi bir vatandaş, iki yılda bir  çağrılması gerekirken her yıl muayeneye çağrıldığını, bu durumun mağduriyet  oluşturduğunu ileri sürerek KDK'ye başvuru yaptı.
 
 Başvuruyu inceleyen KDK, 750 kilogram ve altındaki karavanların tescil  edilmediğini ve muayeneye tabi tutulmadığını ancak 750 kilogram üstündekilerin  römork sınıfı içerisinde değerlendirilerek tescile tabi tutulduğunu ve her yıl  muayeneye çağrıldığını tespit etti. Ayrıca, farklı ruhsata sahip olmasına rağmen karavanın "kamyonetlerle  çekilebilir" gerekçesiyle her yıl muayeneye tabi tutulduğunu belirleyen KDK,  bunun hakkaniyete uygun düşmediğini değerlendirdi.
 
 KDK, bu konuda açık bir düzenleme olmadığını tespit ederek Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığına, karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin  belirlenmesine yönelik açık düzenleme yapılması hususunda tavsiye kararı verdi. Bakanlık, cevap yazısında, karavan cinsi araçların muayene geçerlilik  sürelerinin tavsiye kararına uygun olarak belirlenmesi konusunun, yapılacak ilk  değişiklikte dikkate alınacağını belirtti.
 

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