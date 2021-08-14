Kanser ile savaşmaya yardımcı 4 güçlü besin

Pek çok doktor ve beslenme uzmanının söylediği şey aynı: Kanserin yüzde 75’i yaptığımız tercihlerle ilgili. Ancak iyi haber şu ki belirli yiyeceklerin kanseri önlemek ve iyileştirmek için yararlı olduğuna dair kanıtlar da var! Yani alışkanlıklarımızı değiştirip alternatiflerimizi sağlıklı olandan yana kullandığımızda kansere karşı en büyük savaşı aslında açmış oluyoruz. Peki, kanseri önlemek ya da kanseri ile savaşta güçlü olabilmek için hangi besinleri beslenme listemize eklememiz gerekiyor? İşte etkisi bilimsel olarak kanıtlanan, dünyadaki pek çok uzmanın 'muhteşem' dediği 4 besin...

Kanserle ilişkili beslenme faktörlerini inceleyen araştırmacılar, kanser riski ile belirli gıdaların az ve yetersiz tüketimi arasında bağlantı olduğunu gördüler.

Kanser hücreleri, sağlıklı hücrelerin bozulmuş versiyonlarıdır. Bunu bilerek hücrelerimizin daha sağlıklı işlemesini sağlayacak besinleri diyetimize dahil edebiliriz.

Çünkü iyi olmayı ve iyileşmeyi teşvik etmenin en hızlı yolu, vücudu yüksek oranda besleyici bileşenler ile doyurmaktır.

Böylece vücudumuz agresif kanser hücrelerini ortadan kaldırmak için gerekli olan güce sahip olur.

Hatta bazı besinler kanser hücrelerinin vücudu ele geçirmeden önce etkisiz hale getirilmesine, mevcut tümörlerin daha fazla büyümesini engellemeye yardım eder.

Peki, bu besinler nelerdir ve bu besinleri kanser karşısında bu denli etkili kılan özellikler nelerdir? Hepsini tek tek açıklıyoruz…

1-Brokoli filizi

Yüksek sülforafan içeren brokoli filizleri, kanser hücreleri üzerinde inanılmaz derecede güçlü bir yok edici etkiye sahiptir. Sülforafan ayrıca brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar, Çin lahanası, lahana ve Brüksel lahanasında da bulunur. Ancak brokoli filizleri adı geçen bu sebzelerin hepsinden çok daha yüksek oranda sülforafan ihtiva eder. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Moleküler Bilimler Profesörü Dr. Paul Talalay, brokoli filizleri hakkında şunları söylüyor:

"Üç günlük brokoli filizleri, olgun brokolilere göre 20 ila 50 kat daha fazla sülforafan içerir. Bu da kanser riskini beslenme yoluyla azaltmak için en basit yoldur.”

Yıllar boyunca diğer araştırmacılar tarafından yapılan birçok çalışma da Dr. Talalay'ın söylediklerini destekler nitelikte.

Yapılan çalışmalar brokoli filizlerinin mide kanseri, ülser, gastrit ve helikobakter pilori'nin kontrolsüz çoğalarak yarattığı sindirim sorunlarına karşı adeta bir kalkan görevi gördüğünü ortaya koydu. Brokoli filizinin kolon, prostat, meme, beyin, mesane ve karaciğer kanseri ile ilgili de önleyici ve iyileştirici bir güce sahip olduğu belirtiliyor.

Mutfağıma nasıl dahil ederim?

Türkiye’deki birtakım marketlerde brokoli filizi bulabilirsiniz. Eğer internetten alışveriş yapmaktan hoşlanıyorsanız o zaman işiniz daha da kolay çünkü pek çok firma online olarak brokoli filizini satışa sunmuş durumda. Brokoli filizlerini çorba, salata,makarna ya da smoothielerinize ekleyebilirsiniz. Eğer maddi yönden tasarruf etmek istiyorsanız evinizde brokoli filizi de yetiştirebilirsiniz.

Dr. Mehmet Öz de brokoli filizinden en fazla yararı sağlamak için onu çiğ tüketmek gerektiğini vurguluyor.

2-Yaban mersini

Yaban mersini, güçlü bir antikanser etkiye sahip süper meyvedir. 20 meyve antioksidan gücü yönünden karşılaştırıldı, bilim bakalım hangisi birinciliği elde etti? Tabii ki yaban mersini!

Yaban mersini içinde bulunan antosiyanidinler ve diğer moleküller, kötü huylu hücreleri besleyen kan damarlarının gelişimini bloke ederek kanserin ilerlemesini yavaşlatır. Amerikan Kanser Derneği’ne göre bu süreç, kanser hücrelerini üremeleri için gereken oksijen ve besin moleküllerinden yoksun bırakıyor ve bu da yaban mersinini güçlü bir anti-kanser besin haline getiriyor. Araştırmalar yaban mersininin beyni koruduğunu, DNA'mızın zarar görmesini engellediğini de gösteriyor. Yaban mersini özellikle mide, meme, ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu ve prostat kanseri üzerinde oldukça etkili.

Mutfağıma nasıl dahil edebilirim?

Harika bir C vitamini kaynağı olan yaban mersinini yaratıcılığınızı kullanarak her şeye ekleyebilirsiniz. Yaban mersinini taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya toz halinde tüketebilirsiniz. Ayrıca tek başına atıştırmalık olarak yiyebilir, içeceklerinizin içerisine de ekleyebilirsiniz.

3-Keten tohumu

Keten tohumu, içerdiği alfa-linolenik asit (ALA) nedeniyle başlıca omega-3 yağ asitleri kaynağı olan kanser önleyici gıdalardan biridir. ALA böbrekleri de hasardan korur.

Keten tohumu ve keten tohumu yağı harika bir omega-3 kaynağıdır. Vücuda yeterli miktarda omega-3 almak beyni dinç tutar ve kanserin yarattığı depresif ruh halini önlemeye yardımcı olur. Beslenmenize daha fazla keten tohumu eklemek, kanser riskini azaltmak için inanılmaz derecede etkilidir. Keten tohumu ayrıca östrojen metabolizmasını değiştiren bir tür fitoöstrojen olan lignanlar içerir. Yapılan çalışmalar keten tohumu yağındaki lignanların meme tümörlerinin büyümesini yavaşlattığı ve yayılımını durduğunu göstermiştir. Menopoz sonrası kadınlar üzerinde yapılan kanser önleme çalışmaları, keten tohumunun vücuttaki hormonları dengeleyerek kansere yakalanma riskini azalttığını ortaya koydu.

Mutfağıma nasıl dahil edebilirim?

Tahıl, yulaf ezmesi, smoothie'ler ve salatalarınıza keten tohumu ekleyebilirsiniz. Keten tohumunu yulaf ezmesinin içinde de kullanabilirsiniz. Keten tohumunu yumurta, salata, çorba ve tatlılarınızın içinde değerlendirebilirsiniz.

4-Zerdeçal

Kanseri önleyen ve savaşan yiyecekler arasında üzerine en fazla konuşulanlardan biri de zerdeçaldır.

ABD’deki MD Anderson Kanser Merkezi, özellikle Hint yemeklerinde rutin olarak kullanılan zencefil, karabiber ve zerdeçal karışımının kanser üzerindeki etkisini araştırmak için bir ekip kurdu. Tamam, zerdeçal hakkında pek çok güzel şey duyuyoruz ama neden bu kadar iyi?

Zerdeçal, anti-enflamatuar, antioksidan, antikanser ve beyin koruyucu bir süper besindir. Çalışmalar, zerdeçaldaki curcuminoid bileşiklerinin kolon, prostat ve meme kanseri tümörlerinin boyutunu küçülttüğünü göstermiştir. Fonksiyonel tıp uzmanları da bağırsak kaynaklı iltihabı azaltmak için zerdeçal kökü öneriyor.

ABD’nin dünyaca ünlü tıp merkezlerinden Mayo Clinic'e göre, radyoterapi tedavisi görürken zerdeçal tüketmek cilt tahrişini ve ışınlardan kaynaklanan hasarı azaltmaya yardımcı olabilir.

Mutfağıma nasıl dahil edebilirim?

Zerdeçal, ham haliyle veya toz halinde kullanılabilir. Yemeklerinize daha fazla köri ekleyerek zerdeçalın faydalarından yararlanabilirsiniz. Su, meyve suyu, tatlılar, yumurtalar, salatalar, çorbalar veya tavada pişirdiğiniz sebzelere zerdeçal tozu ekleyin. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı su ile zerdeçal macunu yapın. Bu macunu buzdolabında saklayarak istediğinizde yemek ve içeceklerinize ekleyebilirsiniz.

Emilimi artırmak için zerdeçalınızı biraz sızma zeytinyağında pişirmeyi deneyin. Ayrıca bir çay kaşığı zerdeçal için bir çay kaşığı karabiber eklemeyi unutmayın.

Zerdeçal kökünü kaynatarak çay yapabilirsiniz. Ayrıca yeşil çayınızı zerdeçal tozu ekleyerek de tüketebilirsiniz.