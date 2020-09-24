Kanınız donacak! Eşini ve bebeğini zehirleyip ormana gömdü

Brezilya'da bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşinin yemeğine zehir koydu. Zehirlendiğini fark etmeyen kadın bebeğini emzirince, bebek de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan kişinin eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

Brezilyanın Itapema kentinde meydana gelen korkunç olayda, ismi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopesin (36) yemeğine zehir koydu. Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYEREK ORMANA GÖMDÜ

Yaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopesi hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

POLİS VERDİĞİ İFADEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ