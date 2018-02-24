Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

Sabah 06:00’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı renkli çocuk programını izleyebileceksiniz. Her karesi neşe dolu olan yayın, üstelik ebeveynlerin de en büyük eğlencesi oluyor. Ardından saat 06:45’de “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü kaçırdıysanız bu tekrarını değerlendirebilirsiniz.
09:45’te “Magazin D Cumartesi” adlı magazin programı ile karşılaşacaksınız. Magazin gündemini meşgul eden tüm gelişmeler ve detaylı olaylar sizlerle olacak. Ünlülerin yaşam tarzından kıyafetlerine, geçmişinden sahne aldıkları yerlere kadar aklınıza gelen tüm magazinsel VTR’ler ekranlarınıza aktarılıyor. Saat 13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı yayına geçiyor. Değerli konukların katılımı ile sunulan programda; sağlıktan tarihe, yaşamdan magazine, tarihten genel kültüre kadar pek çok içeriğe değinilecek.
Saat 14:00’da “Meryem” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Sevilen dizinin tekrar bölümü ile keyif dolu bir güne hazır olun. Ardından 16:15’de “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Hafta sonunuzu dizi keyfi yaparak geçirmek isterseniz bu iki fenomen diziyi mutlaka değerlendirin. 18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı haber bülteni karşınıza çıkacak. Bültenden; sağlık, siyaset, ekonomi, yaşam, piyasa ve emlak gibi daha pek çok geniş konu içeriğine dair güncel gelişmeleri tek tek öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Tuğrul’un vurulması tüm gözleri Gülizar’ın üzerine çekiyor. Ayrıca Candan’da yine tüm hırsını ve sinirini Gülizar’dan çıkartıyor. 23:30’da “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı” adlı yerli sinema filmi ile mükemmel bir gece sizleri bekliyor. 01:30’da “Meryem” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 04:00’da “Şule ile Vitrindekiler”, 04:45’de “Müzik Arası” adlı program yayına geçecek.