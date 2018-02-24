Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Şubat Cumartesi

24 Şubat Cumartesi gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:00’da “Kanal D Çocuk Kulübü” renkli çocuk yayını ile güne başlıyor. Çocukların eğlence dolu programını sabahın ilk saatlerinde seyrederek güzel bir güne merhaba diyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Heyecan dolu kesitleri ile yayına başlayan diziyi izlerken hem heyecan dolu anlar yaşayabilir hem de sürükleyici bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

