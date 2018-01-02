Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 02 Ocak 2018 Salı

02 Ocak Salı gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile seyirci kitlesinin karşısına çıkıyor. Bültende yine dünya üzerinde gelişen ve tüm Türkiye’yi ilgilendiren pek çok gelişme ele alınacak. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar pek çok alandaki güncel haberleri, sabahın ilk saatlerinde Kanal D ekranlarınızdan öğrenme şansı elde edeceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Ver Kaç” adlı yerli sinema filmi TV’de ilk kez yayınlanacak. KOmedi türündeki filmi seyrederken hem keyifli dakikalar yaşayabilecek hem de akşamınızın daha renkli ve eğlence dolu geçmesini sağlayacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında…

