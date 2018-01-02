Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 02 Ocak 2018 Salı

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ekranlara geliyor. Haber dünyasına ait tüm sıcak gelişmeler, ayrıntılarıyla ve çarpıcı konu başlıkları ile size tek tek aktarılacak. Gündemdeki tüm gelişmeleri öğrenmek isterseniz, bu sürükleyici haber bültenini seyretmeyi sakın unutmayın. Daha sonra 09:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Hafta içi her gün yeni bölümü ile yayına girecek olan bu diziyi fenomen diziniz haline getirebilirsiniz. Saatler 10:00’ı gösterdiğinde, “Magazin D” adlı eğlenceli ve keyifli magazin programı yayın akışındaki yerini alacak.Yılbaşında sanatçıların nerelerde sahne aldığını merak ediyorsanız bu magazin programı asla kaçmaz. Üstelik sadece sanatçılar hakkında değil internet fenomenlerine dair de pek çok bilgi edinebileceksiniz.
11:30’da “Nursel’le Evin Tadı” adlı yemek programı ekranlara yansıyor. Nefis tariflerin pişirildiği programda, hem lezzet dolu dakikalar geçirebilecek keyifli anlara tanıklık edebileceksiniz. Ardından saat 12:45’de “Ekip Şahane” adlı eğlence dolu yayın karşınızda. Yine farklı yuvalara ait farklı hayallerinin gerçek olduğunu gözlerinizle görebileceksiniz. Gün ortanızı renkli kılacak bu programı, hafta içi her gün aynı saatte Kanal D ekranlarınızdan izleyebilirsiniz.
15:00’da “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümü ile mükemmel bir dizi keyfine hazırlıklı olun. Yeni dizinin yeni bölümü gün ortasında ekranlarınızda dikkati çekiyor. Dizinin bitiminden sonra 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı polisiye dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sürükleyici anlar sunan iki dizi ile TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.
18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı bülten yayına dahil olacak. Dünya üzerinde gelişen tüm olaylar ve Türkiye’yi ilgilendiren gelişmeler detaylarıyla ekranlarınızda! Haber dünyasına ait gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız akşam bültenini seyretmeyi sakın unutmayın. 20:00’da “Ver Kaç” adlı yerli sinema filmi yayında bulunacak. Ardından saat 22:00’da “Şevkat Yerimdar” adlı diziye rastlayabilirsiniz. 00:00’da “Kızlarım İçin” adlı dizinin tekrarını seyredebilirsiniz. 02:45’de “Şevkat Yerimdar” adlı diziyle, 04:15’de ise “Canım Komşularım” adlı sinema filmi ile karşılaşabilirsiniz.