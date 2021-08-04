Kanada ve ABD'de cehennem sıcağına bir milyar kurban! Canlı canlı piştiler

Cehennem sıcakları ABD ve Kanada'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Önceki ay Kanada’nın batısında 84 yılın en yüksek sıcaklığına, ABD’nin ise yüzde 15’inde rekor sıcaklığa neden olan Kuzeybatı Pasifik ısı dalgası, bir milyardan fazla deniz canlısının ölümüne yol açtı

Haziran ayının sonunda ABD ve Kanada ’yı etkisi altına alan Kuzeybatı Pasifik ’teki aşırı ısı dalgası nedeniyle bir milyardan fazla deniz canlısının öldüğü açıklandı. Deniz biyoloğu Christopher Harley’nin liderlik ettiği British Columbia Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, özel ekipmanlarla Kuzeybatı Pasifik’te sığ sular ve kıyı şeridinde inceleme yaptı. Uzmanlar, yüzlerce kilometrelik kıyı şeridi boyunca aşırı ısının, midyeler, deniz yosunları ve küçük deniz canlılarını pişirdiğini ortaya koydu.

CANLI CANLI PİŞTİLER

Daha gölgeli noktalara sürünemeyen denizyıldızlarının bile canlı canlı piştiğini belirten Harley, “Isının ekolojik olarak etkili olacağını biliyordum ama yıkımın büyüklüğüne hazır değildim” dedi. Midyelerin vücut sıcaklıklarını ölçmeyi planladıklarını ancak bunun için artık çok geç olduğunu gördüklerini belirten Harley, “Midyelerin çoğu rekor kıran sıcak hava dalgasının üçüncü gününde öldü. Kıyıda ölü midye ‘halılarının’ üzerinde yürüdük” dedi.

GRÖNLAND’DA SADECE BİR GÜNDE 8.5 MİLYAR TON BUZ ERİYİP SU OLDU

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, kuzey kutbunda en büyük buz örtüsüyle kaplı alandı. Ancak küresel ısınma sonucu Grönland’daki buz kütlesi de eriyerek yok oluyor. 27 Temmuz ’da da sıcak hava dalgası nedeniyle Grönland buz tabakası bir günde erime sonucu 8.5 milyar tondan fazla kütle kaybetti. Grönland’ın kuzeyinde hava sıcaklığı ortalamasının 20 derecenin üzerinde seyrettiği ve kaybedilen 8.5 milyar ton buz kütlesinin, yaz aylarındaki normal erime miktarının iki katı olduğu bildirildi. Grönland’ın bulunduğu Arktika’daki ısınmanın hızlı ilerleyişi endişe yaratıyor.

‘BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ’

İlk tahminler, Kuzeybatı Pasifik boyunca sığ sularda yaşayan bir milyardan fazla canlının rekor sıcaklıkların yaşandığı hafta öldüğünü gösterirken, bilim insanları, olayın ekosistemde yiyecek ve yaşam alanı için ölenlere bağlı diğer hayvanlar üzerinde büyük etki yaratacağını söyledi. İklim bilimciler, bunun, gelecekte yaşanacaklar için sadece bir “başlangıç” olduğunu ifade ediyor. İnsan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle ortam ısınmaya devam ettikçe, ani sıcaklıkların daha sık, daha yoğun ve daha uzun süreceğini belirten uzmanlar, “Isı ve kuraklık ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. Gelecekte altyapı ve tarım üzerinde hasar daha da büyüyecek” uyarısında bulundu.