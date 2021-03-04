04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 0.46 EURO 8,9580 -0.32
USD 7,4260 -0.26 ALTIN 410,520 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kan grubu A olanlar dikkat! Risk daha yüksek

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 18:14 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 18:14

Yapılan bir araştırmada, özellikle kan grubu A olanların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ortaya konuldu.


"Blood Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Kovid-19 ile kan  grupları arasındaki ilişki incelendi.
 
Çalışmada, virüsün özellikle solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı  etkilediği kaydedildi.
 
Laboratuvar deneyleri, Kovid-19'un enfeksiyonu hızla başlatacak  şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla  ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.
 
ABD'nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesinden Dr. Seean  Stowell, "Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi  anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz."  ifadelerini kullandı.???????
 
Stowell, çalışmanın, kan grubunun Kovid-19 enfeksiyonu üzerindeki  etkisinin bir kısmını açıklayabileceği değerlendirmesinde bulundu.
 
Daha önce yapılan çalışmalarda da kan grubu A olanlarda Kovid-19  görülme oranının daha yüksek olduğu ve daha ağır semptomlar geliştirme eğilimi  tespit edilmişti.
 
Öte yandan, kan grubu 0 olanların Kovid-19'a  karşı önemli ölçüde daha  dirençli olduğu gözlenmişti.
 

ETİKETLER

kan grubu A koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.