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Kan donduran olay! Çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

DHA |  26 Kasım 2020 Perşembe - 18:02 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 18:37

Avcılar’da kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içerisinde göbek bağı kesilmemiş erkek bir bebeğe ait ceset buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.


Olay, Gümüşpala Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti. Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı. Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Avcılar çöp erkek ceset
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