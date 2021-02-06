Kamuda yeni dönem! Ek ödeme, KPSS ve temsil düzenlemesi...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı düzenlemeye göre sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinler bir sonraki yıla devredecek. Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler, ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanabilecek. Sosyal hizmetler kuruluşlarında büro personeli ve destek personeli unvanlı pozisyonlarda yazlı ve sözlü sınav ile personel alabilecek...

