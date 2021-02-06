Kamuda yeni dönem! Ek ödeme, KPSS ve temsil düzenlemesi...

Cumhurbaşkanı Kararıyla, 4/B statüsünde sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hususları düzenleyen esaslarda bazı değişiklikler yapıldı.
Bugün yürürlüğe giren değişikliklere göre; Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler, ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlanabilecek.
Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde izleyen sözleşme döneminde kullanılabilecek. Geçerli olan sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi dışında kalan kullanılmamış izinler varsa, bu izinler kullanılamayacak. 2020 yılına ait izinlerin kullanılmamış olan kısımları 2021 yılında kullanılabilecek.
Sosyal hizmetler kuruluşlarında büro personeli ve destek personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek personelin seçiminde, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme yöntemi uygulanabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda sanatsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan diğer hizmetlerde ve sanatsal faaliyetler kapsamında temsil başı ve eser başı yürütülecek sanatsal çalışmalar ile figüranlık çalışmalarda istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin adam/ay sayılarında artış yapıldı. Temsil başı ve eser başı yürütülecek sanatsal çalışmalar kapsamında yabancı şef ve solistler ile uluslararası kariyeri, bilinirliği ve ismi olan şef ve solistlerin, sözleşme süresince bir defaya mahsus olmak üzere geliş ve gidiş yıl masrafı ile toplam 15 günü geçmemek üzere konaklama giderleri kurumlarınca karşılanabilecek.