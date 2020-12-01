Kamuda binlerce kişiye iş fırsatı! Memur, işçi ve kamu personeli alınacak!

Devlete bağlı kamu kurumlarından istihdam hamlesi... Kamuya binlerce personel alınacak. Bakanlıklar bünyesinde istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel ve işçi ilanları tek tek duyuruldu. İşte kamu personeli ilanları ve memur ve işçi alımı başvuru şartları...

Türkiye genelinde pek çok şehirde devlete bağlı kurum ve kuruluşlara binlerce personel alınacak. Başta bakanlıklar olmak üzere pek çok kamu kuruluşu, sözleşmeli personel, memur ve işçi alımlarını duyurmaya başladı. Devlet kademelerinde memur olmak isteyenler için kamu kurumlarında yayınlanan ilanlar büyük fırsat . Hemşire'den sağlık çı alımına, polis akademisi başvurularından işçi alımına pek çok kadroda personel alımları gerçekleştirilecek. İşte kamu personeli alımı ilanları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SAĞLIKÇI ALIYOR!

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı 'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.

Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı yayınlandı.

8 BİN POLİS ADAYI ALINACAK!

Polis Akademisi (PA) Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2019 veya 2020 yılı KPSS puanına göre 6 bin 400 lisans, 1.600 ön lisans olmak üzere toplam 8 bin öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans ve önlisans mezunu öğrenci alımı yapılacak. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti 150.00 TL olarak belirlendi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALACAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav, 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara 'da olacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler Bakanlığın internet sayfasında, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (OGM) 826 İŞÇİ ALACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı kadrosuna 826 işçi alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak” dedi. Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı henüz duyurulmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

ADALET BAKANLIĞI 400 MEMUR ALIYOR!

Adalet Bakanlığı 400 memur alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memuru öğrencisi alımı başvuruları başladı. Başvuru yapacak adaylar, 11 Aralık 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat bavuru yapabilecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 67 PERSONEL ALIYOR!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü deniz trafik operatörü, kılavuz kaptan, 2. kaptan, 2. mühendis, büro personeli ve gemici kadrolarında 67 personel alacak. Başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 42 PERSONEL ALACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli unvanlarda görevlendirmek üzere KPSS puanı esas alınarak toplamda 42 personel alınacak. Alınacak adaylar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilecek.

TÜİK EN AZ LİSE MEZUNU 16 ŞEHİRDE 40 İŞÇİ ALIYOR!