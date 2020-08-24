Kamu işçisine müjde! Okulu bitiren sürekli işçiye terfi yolu!

Kamuda yaklaşık 1 milyona yakın sürekli işçi çalışıyor. Bu işçilerin büyük çoğunluğu temizlik, güvenlik ve destek hizmetlerinde görev yapıyorlar. Kamuda görev yapan milyonlarca sürekli işçiye müjdeli haber geldi. Kamuda görev yapan sürekli işçiler öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettiği unvanlara ilişki işlerde çalıştırılabilecek.

OKUL BİTİREN SÜREKLİ İŞÇİYE TERFİ YOLU

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre Eylül ayından yapılacak toplu iş sözleşmelerde sözleşmelere kamuda görev yapan sürekli işçiler öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettiği unvanlara ilişki işlerde çalıştırılabilmesi ile ilgili hüküm konulması gündemde. Sendikalar özellikle bu konunun çözülmesi konusunda taleplerini iletecekler.

KAMU İŞÇİSİ TAYİN HAKKI İSTİYOR!

Farklı illerde görev yapan sürekli işçilere aile birliğinin muhafazasının sağlanması amacıyla tayin hakkının verilmesi de sürekli işçiler tarafından talep ediliyor. Kendi kurumlarının taşra teşkilatındaki illerde yada farklı kurumlarda görev yapmak istiyorlar.

Pandemi nedeniyle büyük şehirlerde görev yapan sürekli işçilerden bazıları da memleketlerine dönmek istiyorlar. Sürekli işçilerde iller arası nakil hakkının gelmesini istiyorlar.