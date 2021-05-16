Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı? Normalleşme Genelgesi detayları

Milyonların gözü kulağı normalleşme sürecinin detaylarındaydı. Ve belli oldu. İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı. 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak 1 Haziran'a kadar devam edecek kademeli normalleşme süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni yayınladı. 81 İl valiliğine gönderilen 15 gün yürülükte kalacak genelge de sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar çalışma saatleri ile açık ve kapalı olacak iş yerleri de belli oldu. Normalleşme sürecinde özellikle kahvehane ve kıraathanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı? Kıraathaneler kapanacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak?

Türkiye'de tam kapanma döneminin ardından yeni dönem başlıyor. Kademeli normalleşme süreci olarak adlandırılan dönemin tüm detayları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile belli oldu. 17 Mayıs ve 1 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak genelgede yasaklar, kısıtlamalar, seyahat şartları, çalışma saatleri, açık ve kapalı olacak iş yerleri de belirlendi. Genelgenin yayınlanmasının ardından pek çok kişi de kahvehaneler ve kıraathanelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, Kahveler açılıyor mu? Kıraathaneler kapandı mı? Kıraathaneler kapanacak mı? Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi...

Kademeli Normalleşme Genelgesi yayınladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge 81 İl valiliğine gönderildi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Türkiye'de yeni bir süreç başlıyor. Salgınla mücadele kapsamında yeni dönemin kurallarının belirlendiği genelgede normalleşme sürecine ilişkin başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere kısıtlamalar, çalışma saatleri, genel kurallar ile açık ve kapalı olacak iş yerleri ile ilgili tüm detaylar yer aldı.

Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu işyerleri arasında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler de yer alıyor.

İşte genelgede belirtilen kapalı olacak iş yerleri:

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.