31 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2970 0.23
USD 6,9990 0.16 ALTIN 440,440 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kaan Yıldırım, Hadise'ye aşkını ilan etti

30 Temmuz 2020 Perşembe - 23:37 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 23:37

Bir süredir birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk poz geldi. Yıldırım Instagram hesabından fotoğrafı paylaştı.


Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinden ilk aşk pozu... Geçtiğimiz hafta Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım, Bodrum’da tatil yaptı. Çift birçok ünlünün aksine görüntü vermemeyi başarmışlardı. Pop yıldızı geçen yıl da “Beni kimse görüntülemeyi başaramayacak. Öyle yerlerde geziyor, dinleniyorum ki kimsenin haberi olmaz” demişti.
 
İlk fotoğraf Kaan Yıldırım'dan
 
Oyuncu Kaan Yıldırım Instagram hesabından Hadise ile birlikte siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Yıldırım bu fotoğrafla aşkını ilan etmiş oldu.
 

ETİKETLER

Hadise Kaan Yıldırım Instagram
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.