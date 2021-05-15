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Joe Biden davet etmişti! Boykot kararı aldılar

AA |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:05 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 22:05

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete karşın İsrail yanlısı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği Ramazan Bayramı kutlama programını boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.


Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Amerikalı  Müslümanlar (AMP) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) gibi 30'dan fazla  Müslüman STK bir bildiri yayımladı. Bildiride, Müslüman STK'ların, 16 Mayıs Pazar  günü Biden yönetiminin Müslüman toplum için düzenleyecekleri çevrim içi bayram  kutlamasına, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskı ve şiddet karşısında  İsrail yanlısı açıklamalarda bulunmakla yetinmesinden dolayı" katılmama kararı  aldıkları belirtildi.
 
Açıklamada, "Başkan Biden'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Filistin halkının maruz kaldığı baskıya  ilişkin son açıklamalarını çirkin ve suça dahil olmak şeklinde değerlendiriyoruz.  İfadeler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve içeride ibadet eden Müslümanlara yönelik  saldırısını, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesinde gerçekleşen sürgünleri ve  halihazırda yüzlerce kişinin canına mal olan Gazze kuşatmasını tamamen görmezden  gelmekle kalmıyor, aynı zamanda suçu mağdur Filistin halkına yükleme cüreti  gösteriyor." ifadelerine yer verildi.
 
"Filistin'de kardeşlerimizin öldürülmesini haklı çıkaran bir Başkan  ile bayram kutlamamız mümkün değil"
 
ABD hükümetinin yılda en az 3,8 milyar dolarlık yardımla Filistin'deki  yasa dışı işgale ortak olduğuna değinilen açıklamada, "ABD hükümeti, koşulsuz  mali desteğinin yanında, İsrail'e siyasi koruma sağlayarak Filistin söylemini  bastırıyor. BM'nin ve insan hakları gruplarının ırkçı İsrail rejiminin zulmünü  kınamak için eyleme geçmesini engelliyor." değerlendirmesine yer verildi.
 
Boykot için imza kampanyası linkinin de paylaşıldığı açıklamanın  devamında, "Filistin'de kardeşlerimizin öldürülmesini haklı çıkaran bir Başkan  ile bayram kutlamamız mümkün değil. Beyaz Saray'ın kutsal bayram kutlamalarımızı  Filistin halkı pahasına siyasi çıkar için kullanmasına izin vermeyeceğiz.  Filistin'deki, ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bu Beyaz  Saray etkinliğini boykot etmeye çağırıyoruz." denildi.
 

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