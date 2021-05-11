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Japonya bu yıl piyasaya Kovid-19 aşısı sürebilir

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 17:40 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 17:40

Japon ilaç üreticisi Shionogi&Co. bu yıl içerisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını piyasaya sürebileceğini açıkladı.


Shionogi Başkanı Teşirogi İsao, düzenlediği çevrim içi basın  toplantısında, şartların elvermesi halinde bu yıl Kovid-19 aşısı üretimini  tamamlayarak piyasaya sürebileceklerini söyledi.
 
Teşirogi, "Firma güçlü yatırım yoluyla Kovid-19 salgınının bir an önce  kontrol altına alınması için katkıda bulunmak istiyor." dedi.
 
Üretilip piyasaya sürülmesi halinde Shionogi aşısı, Japon üretimi ilk  Kovid-19 aşısı olacak.
 
Kyodo ajansının haberinde aşının etkisi ve güvenilirliğinin  saptanmasını kapsayan testlerin düzenlenmesi için Japon üreticinin, Sağlık  Bakanlığı ile müzakere halinde olduğunu bildirdi.
 
Buna göre Shionogi yıllık 10 milyon kişinin aşılanmasını kapsayacak  doz miktarına yönelik üretim hattını tamamladı. Firma üretim hattı kapasitesini  artırmayı hedefliyor.
 

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Japonya Kovid-19 aşı
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