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İzmir'de orman yangını!

DHA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:35 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:35

İzmir' in Urla ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İki helikopter ile 10 arazöz alevlere müdahaleye başladı. Bölgeye çevre illerden de yardımcı ekipler istendi.


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