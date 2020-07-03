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İsyan etti: Ne yapsam çalıyorlar!

03 Temmuz 2020 Cuma - 13:15 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 13:15

Önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülenen şarkıcı Zeynep Mansur, çalınan projelerinden dolayı resmen isyan etti.


Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Zeynep Mansur, "Daha önce Sezen Aksu şarkıları projemi çaldılar. Şimdi de styling'imi çaldılar. İsim vermek istemiyorum onlar kendilerini biliyor. Ne yapsam çalıyorlar" dedi. 
 
Seçkin Şenvardar/Milliyet

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