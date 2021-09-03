İsviçre'de rekor trafik cezası: 192 bin 825 bin euro

İsviçreli bir iş kadını hız limitini aştığı için rekor para cezasına çarptırıldı. Trafik cezalarının mal varlığı üzerinden hesaplandığı ülkede, hız sınırını daha önce de aşan sürücüye 192 bin 825 bin euro para cezası verildi.

İsviçre'de trafik cezaları mal varlığı üzerinden hesaplanıyor.

İsviçreli milyoner bir iş kadını, bir köyden aracıyla geçerken hız sınırını 43 kilometre aştı. 192 bin 825 bin euro yani yaklaşık 2 milyon TL cezaya çarptırıldı.

Sürücüden itiraz

Mahkeme, yaklaşık 12 milyon euro mal varlığı bulunduğu ifade edilen kadına, başlangıçta 370 bin eurodan fazla para cezası verdi.

Sürücü bu duruma itiraz edince, ceza aşağıya çekilerek 175 bin euroya düştü.

Ertelenmiş iki para cezası da bulunan sürücü toplamda 192 bin 825 euro ödemek zorunda kaldı. (TRT Haber)