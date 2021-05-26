İsviçre, AB ile çerçeve anlaşması müzakerelerine son verdi

İsviçre hükümeti, en büyük ticaret ortağı AB ile 2014 yılından beri müzakere ettiği ve ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan çerçeve anlaşması müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki "önemli farklılıklar" nedeniyle bitirme kararı aldığını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İsviçre hükümetinin "tek taraflı" kararının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.

Anlaşma müzakerelerinde son yıllarda önemli ilerleme sağlandığı ifade edilen açıklamada, çerçeve anlaşmasının ikili ilişkileri geliştirmek üzere bir temel oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın temel amacının İsviçre'nin önemli ölçüde erişimi bulunan AB tek pazarında eşit koşullar sağlanması olduğu, tek pazarda aynı kurallara ve yükümlülüklere uymak gerektiği ifade edildi.

Anlaşma olmadan ilişkilerin güncelleştirilmesinin mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, mevcut ikili anlaşmaların üzerinden çok uzun süre geçtiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin bu aşamadan sonra söz konusu kararın etkilerini dikkatli biçimde analiz edeceği kaydedildi.

AB ve İsviçre arasındaki ilişkiler 100'ün üzerinde ikili anlaşma ile yürütülüyor. Taraflar arasında serbest ticaret ise 1972 yılında yapılmış bir anlaşma ile gerçekleştiriliyor.

İsviçre tarafı müzakere edilen çerçeve anlaşmasında, serbest dolaşım, sosyal haklar, ülkedeki AB vatandaşlarının ücretleri ve kamu desteklemeleri konularında değişiklikler talep ediyordu.

AB ise bu konuların tek pazarın temelinde yer aldığı ve tartışılamayacağı görüşündeydi.