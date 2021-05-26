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İsviçre, AB ile çerçeve anlaşması müzakerelerine son verdi

AA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:54 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 19:54

İsviçre, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyecek çerçeve anlaşmaya ilişkin müzakereleri sonlandırdı.


İsviçre hükümeti, en büyük ticaret ortağı AB ile 2014 yılından beri  müzakere ettiği ve ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini  alması planlanan çerçeve anlaşması müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu  desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki "önemli  farklılıklar" nedeniyle bitirme kararı aldığını bildirdi.
 
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İsviçre hükümetinin "tek taraflı"  kararının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.
 
Anlaşma müzakerelerinde son yıllarda önemli ilerleme sağlandığı ifade  edilen açıklamada, çerçeve anlaşmasının ikili ilişkileri geliştirmek üzere bir  temel oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.
 
Açıklamada, anlaşmanın temel amacının İsviçre'nin önemli ölçüde  erişimi bulunan AB tek pazarında eşit koşullar sağlanması olduğu, tek pazarda  aynı kurallara ve yükümlülüklere uymak gerektiği ifade edildi.
 
Anlaşma olmadan ilişkilerin güncelleştirilmesinin mümkün olmadığına  işaret edilen açıklamada, mevcut ikili anlaşmaların üzerinden çok uzun süre  geçtiği belirtildi.
 
Açıklamada, AB'nin bu aşamadan sonra söz konusu kararın etkilerini  dikkatli biçimde analiz edeceği kaydedildi.
 
AB ve İsviçre arasındaki ilişkiler 100'ün üzerinde ikili anlaşma ile  yürütülüyor. Taraflar arasında serbest ticaret ise 1972 yılında yapılmış bir  anlaşma ile gerçekleştiriliyor.
 
İsviçre tarafı müzakere edilen çerçeve anlaşmasında, serbest dolaşım,  sosyal haklar, ülkedeki AB vatandaşlarının ücretleri ve kamu desteklemeleri  konularında değişiklikler talep ediyordu.
 
AB ise bu konuların tek pazarın temelinde yer aldığı ve  tartışılamayacağı görüşündeydi.

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İsviçre Avrupa Birliği müzakere
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