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İsveç Türk kızı Ayla'yı konuşuyor! Masterchef'te ikinci oldu

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 0:02 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 0:02

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayınlanan Masterchef adlı yemek yarışmasında 21 yaşındaki Türk kızı Ayla Canpunar ikinci oldu.


Göteborg kentinde yaşayan Canpunar, 40 yarışmacı arasında ikinciliği  elde ederken gözyaşlarını tutamadı.
 
Canpunar, AA muhabirine, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye  çalıştığını söyledi.
 
"Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç." diyen  Canpunar şöyle devam etti:
 
"Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini yakından  izlerdim. Zaman zaman da babamın çalıştırdığı restorana gidip yapılan yemekleri  ilgiyle izlerdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu  yarışmaya katıldım."
 
Bundan sonraki hedefinin Türkiye'de yapılacak Masterchef yarışmasına  katılmak olduğunu dile getiren Canpunar, "İsveç'te Türk yemeklerini tanıttım,  Türkiye'de de İsveç yemeklerini tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.
 

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İsveç Masterchef Ayla Canpunar TV4
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