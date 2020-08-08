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İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlama olacak mı?

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:17 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 22:17

İstanbul, salgında en çok vakanın görüldüğü şehir. Valilik, salgına karşı olası senaryolara göre hazırlıklarını sürdürüyor. Şehir genelinde olmasa da bazı semt ve sitelerde kısıtlama olabilir. İstanbul Valiliğinde yol haritası için pazartesi günü toplantı yapılması bekleniyor.


İstanbul Valiliği, pandemi merkezi ve filyasyon ekibinin çalışmaları devam ediyor. Koronavirüs salgınına yönelik tüm olasılıklar masada. Mevcut vaka sayısına göre, İstanbul genelinde bir kısıtlama öngörülmüyor. Ancak vakaların yoğun yaşandığı sitelerde, caddelerde, semtlerde hatta ilçelerde kısıtlamaya gidilebilecek.
 
Esenyurt, Zeytinburnu, Esenler ve Bağcılar... İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun en fazla olduğu ilçeler.
 
Risk haritasına göre, Avrupa Yakası'nda vakaların sayısı daha fazla. Çatalca, Başakşehir, Büyükçekmece ve Avcılar gibi risk yoğunluğunun az olduğu ilçeler de var.
 
Anadolu Yakası'na ise yüksek risk bölgelerinin sayısı daha az. Riskin yoğun olduğu yerler arasında Ümraniye öne çıkıyor.
 
İstanbul Valiliğinde yol haritası için pazartesi günü toplantı yapılması bekleniyor. (TRT Haber)

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