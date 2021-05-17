17 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2870 0.15
USD 8,4620 0.08 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da metro sefer saatlerine yeni düzenleme

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 1:25

Metro İstanbul, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs itibarıyla seferlerin 06.00-00.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladı.


Metro İstanbul tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs itibarıyla metro hatlarının sefer saatlerine ilişkin bir duyuru yayımladı.
 
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
 
"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 17 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul genelinde hafta içi her gün 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

ETİKETLER

Metro İstanbul tam kapanma 17 Mayıs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.