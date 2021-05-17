İstanbul'da metro sefer saatlerine yeni düzenleme

Metro İstanbul tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs itibarıyla metro hatlarının sefer saatlerine ilişkin bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesine göre 17 Mayıs Pazartesi itibari ile İstanbul genelinde hafta içi her gün 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.