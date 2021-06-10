İstanbul'da bir otelin saunasında yangın çıktı! Mahsur kalanlar...

İstanbul Fatih'te bir otelin saunasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.