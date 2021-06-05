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İstanbul'da 5 milyon doz aşı uygulandı

05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:20 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 11:41

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.


Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında  İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 11.13  itibarıyla 5 milyonu geçti.  Türkiye genelinde Kovid-19'la mücadele çerçevesinde yürütülen aşılama  çalışmaları hızla devam ediyor.  Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer  alan anlık verilere göre, bugün saat 11.13 itibarıyla ülke genelinde yapılan  toplam aşı sayısı 30 milyon 284 bin 601 oldu. 17 milyon 325 bin 530 kişiye  Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, bunlardan 12 milyon 959 bin 71  kişinin ikinci dozları da tamamlandı.
 
 Salgının artış hızının azaltılması ve kontrol altına alınması  açısından kritik öneme sahip olan İstanbul'da saat 11.13 itibarıyla 2 milyon 931  bin 613'ü birinci doz, 2 milyon 68 bin 395'i ikinci doz olmak üzere uygulanan  toplam aşı miktarı 5 milyon 8 oldu.  Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, birinci doz  miktarı 1 milyon 440 bin 802'ye, ikinci doz miktarı da 1 milyon 99 bin 255'e  yükseldi.   İzmir'de ise 1 milyon 173 bin 809'u birinci doz, 897 bin 196'sı ikinci  doz olmak üzere toplam 2 milyon 71 bin 5 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
 
  Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre aşılamada il il son durum...
 
 

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İstanbul aşı 5 milyon
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