07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 1.02 EURO 10,5430 -0.07
USD 8,6370 -0.34 ALTIN 524,980 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

İsrail polisinden Kudüs’te Filistinlilere saldırı: 10 yaralı

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 18:39 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 18:41

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli aktivistler için düzenlenen destek gösterisine gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi yaralandı.


Filistinliler, Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail  polis karakolu önünde gözaltında tutulan Filistinli aktivistler için gösteri  düzenledi.
 
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin  Selahaddin Caddesi'ndeki karakol önünde düzenlenen gösteriye plastik mermi ve ses  bombalarıyla müdahale ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, 4 Filistinlinin plastik mermiyle, ikisi çocuk biri ilk  yardım görevlisi 6 Filistinlinin de ses bombalarıyla yaralandığı, yaralılardan  birinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

İsrail polis aktivist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.