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İsrail: Pfizer-BionTech aşısı ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 0:25 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 0:25

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.


Bakanlık, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler  ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin  verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde  virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının  hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da  yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.
 
İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada,  Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19  nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip  İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825  kişiye de ikinci dozu yapıldı.
 
Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını  kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.
 

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