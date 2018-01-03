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İsrail ordusunda 16 intihar olayı

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 11:32 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 11:41

İsrail'de geçen yıl 16'sı intihar sonucu olmak üzere 55 askerin bazı nedenlerle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


İsrail Kanal 12 televizyonunun, ordunun istatistiklerine dayandırdığı  haberine göre, 2017 yılında yaşamını yitiren 55 askerden 16'sının ölüm nedeninin  intihar olduğu belirtildi.
 
Diğer askerlerden 7'sinin Filistinlilere yönelik operasyonlarda,  9'unun sağlık sorunları nedeniyle, 12'sinin trafik kazası sonucu, 9'unun kaza  kurşunuyla, 2'sinin de iş kazasında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
 
Haberde, orduda ölüm nedenlerinin başında gelen intihar vakalarında  geçen yıllara göre yüzde 50 azalma olduğu iddia edildi.
 
Geçen sene yayımlanan ordu istatistiklerine göre, 2016 yılında  yaşamını yitiren 41 askerden 15'inin ölüm nedeni intihar olarak kaydedilmiş, 2014  ve 2015 yıllarında da aynı sayıda askerin intihar ettiğine dikkat çekilmişti.
 

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İsrail Filistin intihar
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