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İsrail ordusu: Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldı

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 22:08 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 22:08

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail'in kuzeyine 3 roket atıldığını ve herhangi bir hasar oluşmadığını duyurdu.


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Suriye İsrail roket
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