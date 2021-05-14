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İsrail ordusu, Gazze'ye girdiğini duyurdu!

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 0:37 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 0:52

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.


İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust AA muhabirine yaptığı  açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını  söyledi.
 
Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını  vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini  kaydetti.
 
Kudüs ve Gazze'deki olaylar
 
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal  altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden  çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
 
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine  Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
 
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların  Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
 
Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana şehit  olanların sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.
 

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İsrail Gazze Şeridi kara operasyonu
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