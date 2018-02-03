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İsrail, Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 3:42 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 3:42

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı.


Emniyet kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Kassam  Tugaylarına ait askeri mevzinin bombalanması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan  olmadığını belirtti.
 
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan  rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan  Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.
 
Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından  Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.
 
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına  roket atıldığını iddia etmişti.
 
Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz  üstlenen olmadı.
 

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İsrail Gazze Kassam Tugayları
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