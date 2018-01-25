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İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 5:45 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 5:45

Hamas, İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısıyla ilgili olarak "İsrail'in ırkçı tavrını yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.


Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür  kanunlar, İsrail'in ırkçı tavrını ve tüm uluslararası kanunları hiçe saydığını  gösteriyor." ifadesine yer verdi.
 
 Kasım, "İsrail'in bu türden uygulamalarla Filistin halkının azmini,  'özgürlük ve geri dönüş' hedefini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını  kırabileceği zannına kapıldığını" vurguladı.
 
 İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit  edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa  tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.  Yasa tasarısı, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona  ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda  teslim edilmesini öngörüyor.
 
  
 
    

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İsrail Filistin yasa
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