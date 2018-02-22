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İsrail'den Kudüs'te 3 bin yasa dışı konuta onay

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 14:26

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasını onayladığı bildirildi.


İsrail basınında yer alan haberlere göre, onaylanan yeni konutların  büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan 280 dönümlük araziye inşa edilecek.
 
Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, basına yaptığı  açıklamada, Beytüllahim'in kuzeyindeki Gilo yerleşim birimini genişleterek, inşa  edecekleri konutlarla "daha fazla genci Kudüs'e çekmeyi hedeflediklerini"  söyledi.
 
Öte yandan, Nablus'un Calud köyü yakınlarında inşa edilecek yeni  Yahudi yerleşim birimi "Amihai" için prefabrik evlerin yerleştirilmeye başlandığı  aktarıldı.
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında
 
Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal  altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail,  Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.
 
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
 
 İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131,  Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi  kurduğu ifade ediliyor.
 
Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te  220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin  sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm  Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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