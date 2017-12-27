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İsrail'den Filistinli tutuklu için idam çağrısı

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 13:00 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 13:00

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in idam edilmesi çağrısında bulundu.


Filistinlilere idam cezası getirecek olan yasa tasarısını parlamentoya  sunması beklenen Liberman, Filistinli Abd'in yargılandığı davanın bugünkü  duruşmasında ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.
 
Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim  biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan  saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini  savunan Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
 
"Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur  olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz  değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."
 
Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim  biriminde temmuz ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş,  1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail  askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail  askerleri olayın ardından Abd'in evini yıkmıştı.
 
 Yerel basında çıkan haberlerde Filistinlinin saldırıyı, İsrail'in  Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki olarak gerçekleştirdiği belirtilmişti.
 
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400  binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin  topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.
 
İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık  sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.
 
İdam yasa tasarısı
 
İsrail Savunma Bakanı Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün  parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı.
 
İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinliler için idam  cezası öngören tasarıya ilişkin Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında  da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden  gitmesi tercih edilir." ifadelerini kullanmıştı.
 
Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri,  pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye  konuşmuştu.
 
Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi  gerekiyor.
 
İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri  mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki  İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi  suçlusuna karşı kullanıldı.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Muhabir : Turgut Alp BoyrazYayınlayan : Aykut Türkeli  
 
 27.12.2017 14:02:13

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Avigdor Liberman İsrail Filistin
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