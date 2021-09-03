İSPARK ile ilgili flaş 'konkordato' iddiası

CNN Türk'te yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde Can Ataklı köşesinde İSPARK ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Ataklı, köşesinde, "İBB’nin yeni yönetimi İSPARK’ı AKP’den devralırken toplam zarar 37 milyon liraymış. Geçen yıl bu zarar 87 milyon liraya yükselmiş. Bu yılın ilk altı aylık zararı ise 115 milyonu bulmuş ki, bu gidişle yıl sonu zararı 200 milyonu geçecek." ifadelerini kullandı.

İSPARK yönetimindeki bir isimden aldığı bilgilere dayandırdığı yazısında Ataklı, İSPARK'ın gelirinin ancak yüzde 55’inin yasal biçimde belediyeye kaldığını vurguladı.

Daha önce de dile getirdiği ve İBB sözcüsü Murat Ongun tarafından yalanlanan iddiaların arkasında olduğunu belirten Can Ataklı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı çerçevesinde çetemsi bir yapının oluştuğunu, daha önce görev yaptığı televizyon kanalından kovulması için belediye tarafından yöneticilere baskı yapıldığını da öne sürdü.

Ataklı, gelir gider tablosunun bu şekilde devam etmesi halinde İSPARK'ın yakın gelecekte konkordato ilan ederek İBB'nin elinden çıkabileceğini ifade etti.